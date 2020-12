Dec 18 (OPTA) - Summaries for the Serie A on Thursday (start times are CET) Roma (2) 3 Scorers: H. Mkhitaryan 27, J. Veretout 43pen, L. Pellegrini 68 Yellow card: Bruno Peres 20, Mancini 23, Gonzalo Villar 56, Calafiori 92 Subs used: Kumbulla 46 (Mancini), Karsdorp 46 (Bruno Peres), Borja Mayoral 59 (Džeko), Pedro 60 (Gonzalo Villar), Calafiori 71 (Spinazzola) Torino (0) 1 Scorers: A. Belotti 73 Yellow card: Singo 7, Singo 14 (2nd), Lyanco 78 Subs used: Ansaldi 23 (Gojak), Edera 45 (Ansaldi), Rincón 46 (Meïté), Segre 46 (Lukić), Bonazzoli 76 (Buongiorno) Referee: Rosario Abisso ................................................................. Saturday, December 19 fixtures (CET/GMT) Fiorentina v Hellas Verona (1500/1400) Sampdoria v Crotone (1800/1700) Parma v Juventus (2045/1945) Sunday, December 20 fixtures (CET/GMT) Torino v Bologna (1230/1130) Benevento v Genoa (1500/1400) Cagliari v Udinese (1500/1400) Internazionale v Spezia (1500/1400) Sassuolo v Milan (1500/1400) Atalanta v Roma (1800/1700) Lazio v Napoli (2045/1945) Tuesday, December 22 fixtures (CET/GMT) Crotone v Parma (1830/1730) Juventus v Fiorentina (2045/1945)