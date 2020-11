UPDATE 2-Serie A Summaries

Nov 1 (OPTA) - Summaries for the Serie A on Sunday (start times are BRST) Flamengo (1) 1 Scorers: Pedro 6 Yellow card: Isla 15, Gomes 35, Gerson 79, Gustavo Henrique 81 Missed penalty: Bruno Henrique 30, Pedro 64 Subs used: Michael 73 (Vitinho), Léo Pereira 85 (Natan), Lincoln 85 (Éverton Ribeiro) São Paulo (2) 4 Scorers: Tchê Tchê 17, Brenner 45+1, Reinaldo 59pen, Luciano 82 Yellow card: Diego 29, Tiago Volpi 29, Dani Alves 79 Subs used: Vitor Bueno 66 (Igor Gomes), Léo 83 (Reinaldo), Pablo 90 (Brenner) Referee: Caio Max Augusto Vieira ................................................................. Sport Recife (0) 1 Scorers: Thiago Neves 53 Red card: Patric 98 Yellow card: Barcia 56, Iago Maidana 66 Subs used: Mikael 46 (Ricardinho), Gómez 46 (Marquinhos), Luciano 78 (Thiago Neves), Márcio Araújo 85 (Mugni), Chico 91 (Mikael) Athletico Paranaense (0) 0 Yellow card: Erick 94 Subs used: Wellington 62 (Richard), João Victor 63 (Márcio Azevedo), Khellven 63 (Christian), Walter 78 (Léo Cittadini), Carlos Eduardo 87 (Reinaldo) Referee: Jefferson Ferreira de Moraes ................................................................. Santos (18:15) Bahia ................................................................. Goiás (20:30) Vasco da Gama ................................................................. Monday, November 2 fixtures (BRST/GMT) Palmeiras v Atlético Mineiro (1700/2000) Grêmio v RB Bragantino (2000/2300)