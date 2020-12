UPDATE 2-Serie A Summaries

Dec 23 (OPTA) - Summaries for the Serie A on Wednesday (start times are CET) Hellas Verona (0) 1 Scorers: I. Ilić 63 Yellow card: Dawidowicz 29, Zaccagni 48, Dimarco 64, Magnani 79 Subs used: Lovato 31 (Dawidowicz), Ilić 46 (Salcedo), Rüegg 53 (Colley), Lazović 53 (Zaccagni), Günter 59 (Lovato) Internazionale (0) 2 Scorers: L. Martínez 51, M. Ņkriniar 69 Yellow card: Brozović 46, Bastoni 83 Subs used: Vidal 70 (Perišić), Gagliardini 87 (Martínez) Referee: Piero Giacomelli ................................................................. Bologna (0) 2 Scorers: T. Tomiyasu 73, N. Paz 82 Yellow card: Palacio 84, Angelo da Costa 86 Subs used: Svanberg 65 (Baldursson), Orsolini 65 (Musa Barrow), Domínguez 76 (Schouten), Paz 78 (Dijks) Atalanta (2) 2 Scorers: L. Muriel 22pen, L. Muriel 23 Yellow card: Gosens 18, Djimsiti 60 Subs used: Palomino 36 (Rafael Tolói), Miranchuk 46 (Iličić), Zapata 65 (Muriel), Malinovskyi 84 (Freuler), Mojica 85 (Gosens) Referee: Daniele Chiffi ................................................................. Milan in play Lazio ................................................................. Napoli in play Torino ................................................................. Roma in play Cagliari ................................................................. Sampdoria in play Sassuolo ................................................................. Spezia in play Genoa ................................................................. Udinese in play Benevento .................................................................