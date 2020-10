Oct 17 (OPTA) - Summaries for the Serie A on Friday (start times are BRST) Goiás (0) 1 Scorers: Vinicius 49 Yellow card: David Duarte 62, Caju 77, Douglas Baggio 89, Rafael Moura 89, Fernandão 92 Subs used: Salazar 69 (Ratinho), Douglas Baggio 69 (Shaylon), Miguel Ferreira 85 (Cabral), Fernandão 86 (Rafael Moura), Pintado 91 (Villalva) Bahia (0) 1 Scorers: Fessin 90+5 Red card: Elber 81 Yellow card: Lucas Fonseca 40, Rossi 74, Rossi 75 (2nd), Juninho 100, Elias 101 Subs used: Elber 58 (Clayson), Saldanha 58 (Gilberto), Marco Antonio 75 (Rossi), Fessin 79 (Daniel) Referee: Rodrigo Carvalhaes de Miranda ................................................................. Saturday, October 17 fixtures (BRST/GMT) Fluminense v Ceará (1900/2200) Coritiba v Santos (1900/2200) Atlético GO v Athletico Paranaense (1900/2200) São Paulo v Grêmio (2100/0000) Sunday, October 18 fixtures (BRST/GMT) Corinthians v Flamengo (1600/1900) Internacional v Vasco da Gama (1815/2115) RB Bragantino v Sport Recife (2030/2330) Fortaleza v Palmeiras (2030/2330) Monday, October 19 fixtures (BRST/GMT) Botafogo v Goiás (2000/2300) Bahia v Atlético Mineiro (2000/2300) Wednesday, October 21 fixtures (BRST/GMT) Vasco da Gama v Corinthians (2130/0030)