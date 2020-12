UPDATE 2-Serie A Summaries

Dec 12 (OPTA) - Summaries for the Serie A on Friday (start times are CET) Sassuolo (1) 1 Scorers: D. Berardi 8pen Red card: Haraslín 49 Yellow card: Berardi 40, Ayhan 86 Subs used: Raspadori 57 (Lopez), Boga 57 (Đuričić), Ayhan 57 (Toljan), Rogério 83 (Kiriakopoulos), Müldür 87 (Berardi) Benevento (0) 0 Yellow card: Hetemaj 9, Ioniţă 23, Barba 69, Dabo 87 Subs used: Insigne 46 (Hetemaj), Dabo 57 (Ioniţă), Sau 76 (Barba), Iago Falqué 79 (Caprari) Referee: Simone Sozza ................................................................. Saturday, December 12 fixtures (CET/GMT) Crotone v Spezia (1500/1400) Torino v Udinese (1800/1700) Lazio v Hellas Verona (2045/1945) Sunday, December 13 fixtures (CET/GMT) Cagliari v Internazionale (1230/1130) Atalanta v Fiorentina (1500/1400) Bologna v Roma (1500/1400) Napoli v Sampdoria (1500/1400) Genoa v Juventus (1800/1700) Milan v Parma (2045/1945) Tuesday, December 15 fixtures (CET/GMT) Udinese v Crotone (1830/1730) Benevento v Lazio (2045/1945) Wednesday, December 16 fixtures (CET/GMT) Juventus v Atalanta (1830/1730) Fiorentina v Sassuolo (2045/1945) Genoa v Milan (2045/1945) Internazionale v Napoli (2045/1945) Parma v Cagliari (2045/1945) Spezia v Bologna (2045/1945) Hellas Verona v Sampdoria (2045/1945)