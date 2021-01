UPDATE 2-Serie A Summaries

Jan 24 (OPTA) - Summaries for the Serie A on Saturday (start times are BRST) São Paulo (0) 1 Scorers: Luciano 59 Yellow card: Luciano 21 Subs used: Vitor Bueno 46 (Bruno Alves), Pablo 46 (Brenner), Igor Vinicius 89 (Juanfran), Jonas Toró 89 (Igor Gomes) Coritiba (0) 1 Scorers: M. Sarrafiore 82 Yellow card: Nathan Silva 70, Matheus Galdezani 83 Subs used: Neilton 64 (Rafinha), Sarrafiore 64 (Luizinho), Pablo Thomaz 76 (Nathan Silva), Ricardo Oliveira 76 (Nathan), Matheus Bueno 89 (Matheus Galdezani) Referee: Rodrigo D'Alonso Ferreira ................................................................. Vasco da Gama (2) 3 Scorers: G. Cano 18, Yago Pikachu 32, G. Cano 59 Yellow card: Léo Matos 14, Yago Pikachu 42, Talles Magno 57, Caio Lopes 89 Subs used: Gabriel Pec 72 (Talles Magno), Carlinhos 76 (Benítez), Cayo Tenório 87 (Léo Matos), Caio Lopes 87 (Gil), Werley 88 (Yago Pikachu) Atlético Mineiro (0) 2 Scorers: Hyoran 67, Eduardo Sasha 90+4 Yellow card: Jair 61 Missed penalty: Hyoran 15 Subs used: Nathan 64 (Guilherme Arana), Marrony 64 (Savarino), Eduardo Sasha 64 (Vargas) Referee: Vinicius Gonçalves Dias Araujo ................................................................. Sunday, January 24 fixtures (BRST/GMT) Athletico Paranaense v Flamengo (1600/1900) Ceará v Palmeiras (1600/1900) Internacional v Grêmio (1600/1900) Sport Recife v Bahia (1815/2115) Atlético GO v Fortaleza (1815/2115) Santos v Goiás (1815/2115) Fluminense v Botafogo (2030/2330) Monday, January 25 fixtures (BRST/GMT) Corinthians v RB Bragantino (2000/2300) Tuesday, January 26 fixtures (BRST/GMT) Palmeiras v Vasco da Gama (2000/2300) Atlético Mineiro v Santos (2000/2300) Thursday, January 28 fixtures (BRST/GMT) Bahia v Corinthians (1900/2200) Grêmio v Flamengo (2000/2300)