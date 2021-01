Jan 30 (OPTA) - Summaries for the Serie A on Friday (start times are CET) Torino (0) 1 Scorers: A. Belotti 88 Yellow card: Lyanco 37, Belotti 71 Subs used: Verdi 66 (Linetty), Murru 75 (Lyanco), Baselli 75 (Lukić) Fiorentina (0) 1 Scorers: F. Ribéry 67 Red card: Castrovilli 61, Milenković 71 Yellow card: Kouamé 84, Amrabat 92 Subs used: Pulgar 64 (Venuti), Igor 74 (Ribéry), Eysseric 84 (Bonaventura), Kouamé 84 (Vlahović) Referee: Marco Di Bello ................................................................. Saturday, January 30 fixtures (CET/GMT) Bologna v Milan (1500/1400) Sampdoria v Juventus (1800/1700) Internazionale v Benevento (2045/1945) Sunday, January 31 fixtures (CET/GMT) Spezia v Udinese (1230/1130) Crotone v Genoa (1500/1400) Atalanta v Lazio (1500/1400) Cagliari v Sassuolo (1500/1400) Napoli v Parma (1800/1700) Roma v Hellas Verona (2045/1945)