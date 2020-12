UPDATE 2-Serie A Summaries

Dec 6 (OPTA) - Summaries for the Serie A on Sunday (start times are CET) Hellas Verona (1) 1 Scorers: M. Zaccagni 21 Yellow card: Ceccherini 22, Salcedo 81 Subs used: Salcedo 54 (Tameze), Lovato 55 (Lazović), Colley 67 (Zaccagni), Favilli 67 (Di Carmine) Cagliari (0) 1 Scorers: R. Marin 48 Subs used: Cerri 76 (Pavoletti), Lykogiannis 83 (Tripaldelli), Oliva 83 (Marin), Tramoni 91 (Sottil) Referee: Gianluca Manganiello ................................................................. Parma in play Benevento ................................................................. Roma in play Sassuolo ................................................................. Udinese postponed Atalanta ................................................................. Crotone (18:00) Napoli ................................................................. Sampdoria (20:45) Milan ................................................................. Monday, December 7 fixtures (CET/GMT) Fiorentina v Genoa (2045/1945) Friday, December 11 fixtures (CET/GMT) Sassuolo v Benevento (2045/1945)