UPDATE 2-Serie A Summaries

Sep 13 (OPTA) - Summaries for the Serie A on Sunday (start times are BRST) Fluminense (1) 2 Scorers: Nenê 8, Nenê 88pen Red card: Danilo Barcelos 92 Yellow card: Dodi 36, Nenê 66 Subs used: Nino 26 (Digão), Luiz Henrique 61 (Araújo), Felippe Cardoso 61 (Marcos Paulo), Ganso 83 (Wellington Silva), Yago Felipe 83 (Húdson) Corinthians (0) 1 Scorers: Mateus Vital 90+5 Yellow card: Gabriel 4, Walter 21, Méndez 46, Camacho 66 Subs used: Everaldo 18 (Éderson), Mateus Vital 46 (Gustavo Mosquito), Ramiro 58 (Gabriel), Camacho 58 (Cantillo), Sidcley 78 (Lucas Piton) Referee: Braulio da Silva Machado ................................................................. Grêmio (0) 1 Scorers: Diego Souza 52pen Red card: Luiz Fernando 70 Yellow card: Robinho 54 Subs used: Robinho 33 (Maicon), Luiz Fernando 46 (Isaque), Ferreira 90 (Éverton), Gui Azevedo 90 (Orejuela) Fortaleza (1) 1 Scorers: Osvaldo 17 Red card: Gabriel Dias 70 Yellow card: Osvaldo 77, Derley 85 Subs used: Yuri Cesar 72 (David), Marlon 73 (Wellington Paulista), Derley 78 (Osvaldo), Bruno Melo 89 (Carlinhos), Luiz Henrique 89 (Ronald) Referee: Igor Junior Benevenuto ................................................................. Atlético Mineiro (18:00) RB Bragantino ................................................................. Bahia (18:00) Atlético GO ................................................................. Ceará (18:00) Flamengo ................................................................. Goiás (18:00) Internacional ................................................................. Palmeiras (19:45) Sport Recife ................................................................. Botafogo (20:30) Vasco da Gama ................................................................. Wednesday, September 16 fixtures (BRST/GMT) Corinthians v Bahia (2130/0030)