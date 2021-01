Jan 29 (OPTA) - Summaries for the Serie A on Thursday (start times are BRST) Bahia (2) 2 Scorers: Gilberto 31, J. Ramírez 45+4 Yellow card: Gregore 27, Ramírez 35, Ramon 86 Subs used: Juninho 58 (Lucas Fonseca), Juninho Capixaba 65 (Matheus Bahia), Ramon 66 (Ramírez), Alesson 80 (Gilberto), João Pedro 80 (Rossi) Corinthians (0) 1 Scorers: Gabriel 71 Yellow card: Jô 11 Subs used: Gabriel Pereira 62 (Gustavo Mosquito), Jonathan Cafú 71 (Araos), Raul Bicalho 71 (Fábio Santos), Camacho 82 (Cantillo), Éderson 82 (Mateus Vital) Referee: Ricardo Marques Ribeiro ................................................................. Grêmio (1) 2 Scorers: Diego Souza 40, Diego Souza 85 Yellow card: Diego Souza 19, Diogo Barbosa 46, Kannemann 71, Matheus Henrique 87, Pinares 96 Subs used: Éverton 63 (Ferreira), Luiz Fernando 63 (Alisson), Maicon 63 (Lucas Silva), Pinares 73 (Jean Pyerre), Isaque 86 (Diego Souza) Flamengo (0) 4 Scorers: Éverton Ribeiro 57, Gabriel Barbosa 60, G. De Arrascaeta 66, M. Isla 90+3 Yellow card: Gustavo Henrique 26, Bruno Henrique 55, Vitinho 96 Subs used: Gomes 70 (Diego), Vitinho 79 (Éverton Ribeiro), Pedro 87 (Gabriel Barbosa), Pepê 87 (De Arrascaeta) Referee: Rodolpho Toski Marques ................................................................. Sunday, January 31 fixtures (BRST/GMT) Atlético GO v São Paulo (1600/1900) Coritiba v Grêmio (1600/1900) Vasco da Gama v Bahia (1600/1900) Atlético Mineiro v Fortaleza (1700/2000) Internacional v RB Bragantino (1815/2115) Ceará v Athletico Paranaense (1900/2200) Fluminense v Goiás (2030/2330) Monday, February 1 fixtures (BRST/GMT) Sport Recife v Flamengo (2000/2300) Tuesday, February 2 fixtures (BRST/GMT) Palmeiras v Botafogo (1600/1900)