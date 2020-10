UPDATE 2-Serie A Summaries

Oct 11 (OPTA) - Summaries for the Serie A on Sunday (start times are BRST) Fluminense (0) 1 Scorers: Nenê 72pen Yellow card: Danilo Barcelos 46, Digão 94 Subs used: Caio Paulista 76 (Pacheco), Felippe Cardoso 76 (Fred), Luiz Henrique 86 (Nenê), Luccas Claro 97 (Yago Felipe) Bahia (0) 0 Yellow card: Daniel 53, Lucas Fonseca 95, Marco Antonio 95 Subs used: Marco Antonio 66 (Daniel), Saldanha 66 (Gilberto), Elber 77 (Clayson), Fessin 77 (Rossi), Nino Paraíba 80 (Ernando) Referee: José Mendonça da Silva Jr. ................................................................. Santos (1) 2 Scorers: Marinho 20pen, Marinho 79pen Yellow card: Jobson 21, Marinho 95 Subs used: Mádson 75 (Jean Mota), Laércio 86 (Felipe Jonatan), Lucas Lourenço 89 (Kaio Jorge) Grêmio (0) 1 Scorers: Diego Souza 73 Yellow card: Robinho 12, David Braz 78, Rodrigues 91, David Braz 98 (2nd) Subs used: Isaque 46 (Robinho), Rodrigues 54 (Paulo Miranda), Diogo Barbosa 70 (Bruno Cortez), Maicon 70 (Lucas Silva), Éverton 84 (Diego Souza) Referee: Braulio da Silva Machado ................................................................. Sport Recife (18:15) Botafogo ................................................................. Atlético GO (18:15) RB Bragantino ................................................................. Internacional (20:30) Athletico Paranaense ................................................................. Ceará (20:30) Corinthians ................................................................. Tuesday, October 13 fixtures (BRST/GMT) Flamengo v Goiás (1800/2100) Wednesday, October 14 fixtures (BRST/GMT) Atlético Mineiro v Fluminense (2130/0030) Sport Recife v Internacional (2130/0030) Athletico Paranaense v Corinthians (2130/0030) Thursday, October 15 fixtures (BRST/GMT) Flamengo v RB Bragantino (2000/2300) Thursday, October 15 fixtures (BRST/GMT) Vasco da Gama v Fortaleza -postponed Goiás v Bahia (2000/2300)