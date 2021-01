UPDATE 2-Serie A Summaries

Jan 30 (OPTA) - Summaries for the Serie A on Saturday (start times are CET) Bologna (0) 1 Scorers: A. Poli 81 Yellow card: Dijks 24, Soriano 56 Subs used: Vignato 67 (Sansone), Svanberg 67 (Domínguez), Olsen 67 (Orsolini), Palacio 79 (Dijks), Poli 79 (Schouten) Milan (1) 2 Scorers: A. Rebić 26, F. Kessié 55pen Yellow card: Rebić 51 Missed penalty: Z. Ibrahimović 26 Subs used: Bennacer 62 (Tonali), Krunić 62 (Rebić), Mandžukić 73 (Rafael Leão) Referee: Daniele Doveri ................................................................. Sampdoria (0) 0 Yellow card: Thorsby 24, Ekdal 30, Jankto 30, Damsgaard 87 Subs used: Damsgaard 63 (Adrien Silva), Torregrossa 68 (Baldé), Ramírez 68 (Quagliarella), Jankto 81 (Candreva) Juventus (1) 2 Scorers: F. Chiesa 20, A. Ramsey 90+1 Yellow card: Bentancur 37, Bernardeschi 89 Subs used: Rabiot 75 (Bentancur), Bernardeschi 78 (Morata), Ramsey 83 (Arthur), Alex Sandro 84 (Chiesa) Referee: Michael Fabbri ................................................................. Internazionale (20:45) Benevento ................................................................. Sunday, January 31 fixtures (CET/GMT) Spezia v Udinese (1230/1130) Crotone v Genoa (1500/1400) Atalanta v Lazio (1500/1400) Cagliari v Sassuolo (1500/1400) Napoli v Parma (1800/1700) Roma v Hellas Verona (2045/1945)