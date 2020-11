UPDATE 2-Serie A Summaries

Nov 21 (OPTA) - Summaries for the Serie A on Saturday (start times are BRST) Athletico Paranaense (0) 1 Scorers: Thiago Heleno 76 Subs used: Fabinho 24 (Christian), Alvarado 63 (Wellington), Ravanelli 63 (Reinaldo), Guilherme Bissoli 89 (Renato Kayzer), Aguilar 90 (Nikão) Santos (0) 0 Yellow card: Sandry 81, Marinho 91 Subs used: Alex 43 (Laércio), Mádson 58 (Pará), Sandry 58 (Ivonei), Marinho 68 (Marcos Leonardo), Jean Mota 69 (Jobson) Referee: Marcelo de Lima Henrique ................................................................. Flamengo (2) 3 Scorers: Bruno Henrique 3, G. De Arrascaeta 27, Renê 76 Yellow card: Willian Arão 37 Subs used: Diego 79 (Gerson), Lazaro 79 (Éverton Ribeiro), Matheuzinho 82 (Isla), Michael 82 (Bruno Henrique), Pedro Rocha 86 (Vitinho) Coritiba (0) 1 Scorers: Mattheus 90+3 Yellow card: Sabino 34, Rodolfo Filemon 68, Matheus Sales 89 Subs used: Jonathan Lemos 46 (Matheus Galdezani), Yan Sasse 46 (Maílton), Lucumí 69 (Nathan Silva), Mattheus 69 (Osman), Matheus Bueno 80 (Robson Fernandes) Referee: Ricardo Marques Ribeiro ................................................................. Goiás (21:00) Palmeiras ................................................................. Sunday, November 22 fixtures (BRST/GMT) São Paulo v Vasco da Gama (1600/1900) Ceará v Atlético Mineiro (1600/1900) Internacional v Fluminense (1815/2115) Botafogo v Fortaleza (1815/2115) Corinthians v Grêmio (2030/2330) Monday, November 23 fixtures (BRST/GMT) Sport Recife v Atlético GO (2000/2300) Wednesday, November 25 fixtures (BRST/GMT) Ceará v São Paulo (1915/2215) Atlético Mineiro v Botafogo (2130/0030) Coritiba v Corinthians (2130/0030) Thursday, November 26 fixtures (BRST/GMT) Fortaleza v Goiás (2000/2300)