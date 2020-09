UPDATE 2-Serie A Summaries

Sep 9 (OPTA) - Summaries for the Serie A on Wednesday (start times are BRST) Athletico Paranaense (0) 1 Scorers: Ravanelli 88 Yellow card: González 9 Missed penalty: Nikão 94 Subs used: Alvarado 59 (Léo Cittadini), Christian 59 (González), Khellven 69 (Jonathan), Geuvânio 69 (Fabinho), Ravanelli 81 (Erick) Botafogo (0) 1 Scorers: Victor Luis 80pen Subs used: Rentería 61 (Luiz Otavio), Rhuan 63 (Kalou) Referee: Vinicius Gonçalves Dias Araujo ................................................................. Fortaleza (0) 1 Scorers: Wellington Paulista 54pen Yellow card: Romarinho 56, Felipe 61, Quintero 64, David 68, Ronald 84 Subs used: Yuri Cesar 66 (Osvaldo), Gabriel Dias 74 (Tinga), Ronald 80 (Felipe), Tiago Orobó 80 (Wellington Paulista), Marlon 80 (David) Sport Recife (0) 0 Yellow card: Betinho 56 Subs used: Rogerio 62 (Elton), Bruninho 62 (Betinho), Hernane 80 (Barcia), Gómez 80 (Ronaldo), Lucas Venuto 86 (Marquinhos) Referee: Felipe Fernandes de Lima ................................................................. Goiás in play Coritiba ................................................................. São Paulo in play RB Bragantino ................................................................. Fluminense (21:30) Flamengo ................................................................. Santos (21:30) Atlético Mineiro ................................................................. Thursday, September 10 fixtures (BRST/GMT) Corinthians v Palmeiras (1915/2215) Internacional v Ceará (1915/2215) Bahia v Grêmio (1915/2215) Vasco da Gama v Atlético GO (2100/0000) Saturday, September 12 fixtures (BRST/GMT) Athletico Paranaense v Coritiba (1630/1930) Santos v São Paulo (1900/2200) Sunday, September 13 fixtures (BRST/GMT) Fluminense v Corinthians (1600/1900) Atlético Mineiro v RB Bragantino (1600/1900) Grêmio v Fortaleza (1600/1900) Bahia v Atlético GO (1800/2100) Ceará v Flamengo (1800/2100) Goiás v Internacional (1800/2100) Palmeiras v Sport Recife (1945/2245) Botafogo v Vasco da Gama (2030/2330)