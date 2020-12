Dec 8 (OPTA) - Summaries for the Serie A on Monday (start times are CET) Fiorentina (0) 1 Scorers: N. Milenković 90+8 Yellow card: Pulgar 15, Borja Valero 94 Subs used: Bonaventura 41 (Castrovilli), Cutrone 78 (Vlahović), Eysseric 78 (José Callejón), Borja Valero 79 (Ribéry), Kouamé 93 (Pulgar) Genoa (0) 1 Scorers: M. Pjaca 89 Yellow card: Sturaro 47, Luca Pellegrini 73 Subs used: Ghiglione 37 (Zapata), Paleari 65 (Marchetti), Pjaca 65 (Shomurodov), Behrami 80 (Radovanović), Destro 80 (Scamacca) Referee: Daniele Doveri ................................................................. Friday, December 11 fixtures (CET/GMT) Sassuolo v Benevento (2045/1945) Saturday, December 12 fixtures (CET/GMT) Crotone v Spezia (1500/1400) Torino v Udinese (1800/1700) Lazio v Hellas Verona (2045/1945)