Dec 5 (OPTA) - Summaries for the Serie A on Saturday (start times are BRST) Botafogo (0) 0 Red card: Victor Luis 85 Yellow card: Rhuan 3 Subs used: Kalou 63 (Rhuan), Matheus Babi 63 (José Welison), Barrandeguy 71 (Marcinho), Luiz Otavio 76 (Caio Alexandre), Lucas Campos 76 (Bruno Nazário) Flamengo (0) 1 Scorers: Éverton Ribeiro 55 Red card: Gustavo Henrique 89 Yellow card: Éverton Ribeiro 83 Subs used: Vitinho 78 (Bruno Henrique), Rodrigo Muniz 82 (Pedro), Michael 87 (Éverton Ribeiro) Referee: Anderson Daronco ................................................................. Santos (1) 2 Scorers: Diego Pituca 38, Marinho 71 Yellow card: Soteldo 22, Lucas Verissimo 54, Diego Pituca 86 Subs used: Vinicius 60 (Alison), Bruninho 69 (Lucas Braga), Laércio 95 (Felipe Jonatan) Palmeiras (0) 2 Scorers: Raphael Veiga 55pen, Willian 63 Red card: Zé Rafael 94 Yellow card: Lucas Lima 59, Emerson Santos 67, Mayke 73 Subs used: Gabriel Silva 67 (Willian), Breno 75 (Lucas Lima), Kuscevic 88 (Alan Empereur) Referee: Flavio Rodrigues De Souza ................................................................. Fluminense in play Athletico Paranaense ................................................................. Bahia in play Ceará ................................................................. Coritiba (21:00) RB Bragantino ................................................................. Sunday, December 6 fixtures (BRST/GMT) Grêmio v Vasco da Gama (1600/1900) São Paulo v Sport Recife (1600/1900) Atlético Mineiro v Internacional (1815/2115) Monday, December 7 fixtures (BRST/GMT) Atlético GO v Goiás (2000/2300) Wednesday, December 9 fixtures (BRST/GMT) São Paulo v Botafogo (2130/0030)