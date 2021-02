UPDATE 2-Serie A Summaries

Feb 7 (OPTA) - Summaries for the Serie A on Saturday (start times are BRST) Bahia (2) 3 Scorers: Gilberto 26, Gabriel Novaes 45+3, Alesson 79 Red card: Daniel 66 Yellow card: Rossi 56, Nino Paraíba 77, Gregore 92 Subs used: Daniel 60 (Ramon), Alesson 60 (Gabriel Novaes), João Pedro 77 (Nino Paraíba), Fessin 78 (Rossi), Juninho 82 (Gilberto) Goiás (1) 3 Scorers: Fernandão 19, Vinicius 49, Fernandão 90+5 Yellow card: Jefferson 39, Fernandão 70, Taylon 76, Cabral 87 Missed penalty: Fernandão 18 Subs used: Rafael Moura 46 (Jefferson), Taylon 47 (David Duarte), Miguel Ferreira 69 (Índio), Cabral 69 (Henrique Lordelo), Gustavinho 85 (Breno) Referee: Rafael Traci ................................................................. Atlético GO (1) 1 Scorers: Jean 33pen Red card: Matheus Vargas 63 Yellow card: Eder 78, João Victor 94 Subs used: Danilo 67 (Wellington Rato), Chico 67 (Janderson), Vitor 67 (Ze Roberto), Gilvan 84 (Danilo), Oliveira 96 (Marlon Freitas) Santos (0) 1 Scorers: Marcos Leonardo 79pen Yellow card: Alison 47, Felipe Jonatan 94 Subs used: Jean Mota 46 (Arthur Gomes), Ivonei 56 (Alison), Bruno Marques 56 (Kaio Jorge), Marcos Leonardo 72 (Vinicius), Ângelo Borges 87 (Lucas Braga) Referee: Marcelo de Lima Henrique ................................................................. Sunday, February 7 fixtures (BRST/GMT) RB Bragantino v Flamengo (2030/2330) Monday, February 8 fixtures (BRST/GMT) Botafogo v Grêmio (2000/2300) Wednesday, February 10 fixtures (BRST/GMT) Internacional v Sport Recife (1900/2200) Fortaleza v Vasco da Gama (1915/2215) São Paulo v Ceará (2100/0000) Fluminense v Atlético Mineiro (2130/0030) Corinthians v Athletico Paranaense (2130/0030)