Feb 18 (OPTA) - Summaries for the Serie A on Wednesday (start times are BRST) Santos (0) 1 Scorers: Marcos Leonardo 55 Subs used: Soteldo 46 (Ivonei), Jean Mota 64 (Soteldo), Bruno Marques 73 (Marcos Leonardo), Mádson 85 (Marinho), Vinicius 85 (Sandry) Corinthians (0) 0 Subs used: Cazares 58 (Araos), Otero 58 (Gustavo Mosquito), Jô 64 (Léo Natel), Ramiro 76 (Mateus Vital), Gabriel Pereira 76 (Míchel) Referee: Vinicius Gonçalves Dias Araujo ................................................................. Coritiba (0) 1 Scorers: Jonathan Lemos 88 Yellow card: Neilton 75, Osman 89 Subs used: Osman 58 (Ricardo Oliveira), Nathan Silva 58 (Matheus Bueno), Sarrafiore 58 (Mattheus), Luizinho 92 (Neilton) Palmeiras (0) 0 Red card: Kuscevic 63 Yellow card: Kuscevic 18, Renan 23, Danilo 66 Subs used: Rony 46 (Willian), Luiz Adriano 62 (Gustavo Scarpa), Patrick de Paula 62 (Lucas Lima), Raphael Veiga 62 (Gabriel Menino), Breno Lopes 83 (Danilo) Referee: Ramon Abatti ................................................................. Friday, February 19 fixtures (BRST/GMT) São Paulo v Palmeiras (2130/0030) Saturday, February 20 fixtures (BRST/GMT) Coritiba v Ceará (1830/2130) Fortaleza v Bahia (2100/0000) Sunday, February 21 fixtures (BRST/GMT) Corinthians v Vasco da Gama (1600/1900) Sport Recife v Atlético Mineiro (1600/1900) Flamengo v Internacional (1600/1900) Santos v Fluminense (1815/2115) Grêmio v Athletico Paranaense (1815/2115) Goiás v RB Bragantino (2030/2330) Monday, February 22 fixtures (BRST/GMT) Palmeiras v Atlético GO (1800/2100) Botafogo v São Paulo (2000/2300)