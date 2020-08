Aug 16 (OPTA) - Summaries for the Serie A on Sunday (start times are BRST) Atlético Mineiro (0) 2 Scorers: Marrony 73pen, Marrony 90+2 Yellow card: Hyoran 8, Guga 55 Subs used: Guilherme Arana 46 (Jair), Marquinhos 57 (Savarino), Léo Sena 84 (Keno), Fábio Santos 91 (Hyoran) Ceará (0) 0 Yellow card: Willian Oliveira 3, Luiz Otávio 25, Lima 72, Fabinho 76 Subs used: Charles 54 (Willian Oliveira), Vitor Jacaré 65 (Lima), Cleber 66 (Rafael Sóbis), Wescley 80 (Fernando Sobral), Rick 80 (Mateus Gonçalves) Referee: Savio Pereira Sampaio ................................................................. Vasco da Gama in play São Paulo ................................................................. Bahia in play RB Bragantino ................................................................. Fluminense (18:00) Internacional ................................................................. Atlético GO (19:00) Sport Recife ................................................................. Fortaleza (19:30) Botafogo ................................................................. Santos (19:45) Athletico Paranaense ................................................................. Atlético Mineiro (0) 2 Scorers: Marrony 73pen, Marrony 90+2 Yellow card: Hyoran 8, Guga 55 Subs used: Guilherme Arana 46 (Jair), Marquinhos 57 (Savarino), Léo Sena 84 (Keno), Fábio Santos 91 (Hyoran) Ceará (0) 0 Yellow card: Willian Oliveira 3, Luiz Otávio 25, Lima 72, Fabinho 76 Subs used: Charles 54 (Willian Oliveira), Vitor Jacaré 65 (Lima), Cleber 66 (Rafael Sóbis), Wescley 80 (Fernando Sobral), Rick 80 (Mateus Gonçalves) Referee: Savio Pereira Sampaio ................................................................. Vasco da Gama in play São Paulo ................................................................. Bahia in play RB Bragantino ................................................................. Fluminense (18:00) Internacional ................................................................. Atlético GO (19:00) Sport Recife ................................................................. Fortaleza (19:30) Botafogo ................................................................. Santos (19:45) Athletico Paranaense ................................................................. Wednesday, August 19 fixtures (BRST/GMT) Flamengo v Grêmio (1915/2215) RB Bragantino v Fluminense (1915/2215) Athletico Paranaense v Palmeiras (1930/2230) Internacional v Atlético GO (2030/2330) Goiás v Fortaleza (2030/2330) Botafogo v Atlético Mineiro (2130/0030) Corinthians v Coritiba (2130/0030) Thursday, August 20 fixtures (BRST/GMT) Sport Recife v Santos (1915/2215) São Paulo v Bahia (2000/2300) Ceará v Vasco da Gama (2000/2300)