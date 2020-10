UPDATE 2-Serie A Summaries

Oct 25 (OPTA) - Summaries for the Serie A on Sunday (start times are BRST) Fluminense (1) 3 Scorers: Luccas Claro 29, Nino 56, Marcos Paulo 90+3 Yellow card: Araújo 24, Dodi 40, Wellington Silva 45, Húdson 61, Fred 90 Subs used: Marcos Paulo 44 (Nenê), Ganso 61 (Caio Paulista), Yuri 90 (Fred) Santos (1) 1 Scorers: Marinho 36 Yellow card: Felipe Jonatan 53, Arthur Gomes 71, Luan Peres 78, Soteldo 96 Subs used: Arthur Gomes 46 (Laércio), Ângelo Borges 60 (Lucas Braga), Alison 60 (Jobson), Marcos Leonardo 77 (Alison), Jean Mota 85 (Felipe Jonatan) Referee: Anderson Daronco ................................................................. Atlético GO (0) 0 Yellow card: Janderson 58 Subs used: Matheus Vargas 60 (Baralhas), Natanael Pimienta 60 (Nicolas Vichiatto), Juninho Brandão 67 (Ze Roberto), Matheuzinho 67 (Gustavo Ferrareis), Arnaldo 79 (Dudu) Palmeiras (1) 3 Scorers: Wesley 20, Luiz Adriano 55, Luiz Adriano 64 Yellow card: Luan 45, Raphael Veiga 52, Rony 82, Gustavo Scarpa 89 Subs used: Lucas Lima 73 (Raphael Veiga), Willian 73 (Luiz Adriano), Gustavo Scarpa 82 (Wesley), Ramires 82 (Patrick de Paula), Gabriel Silva 92 (Rony) Referee: Savio Pereira Sampaio ................................................................. Internacional (18:15) Flamengo ................................................................. Athletico Paranaense (18:15) Grêmio .................................................................