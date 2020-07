Jul 5 (OPTA) - Top Scorers in the Serie A on Sunday 1 C. Immobile (Lazio) 29 2 Cristiano Ronaldo (Juventus) 25 3 R. Lukaku (Inter Milan) 20 4 João Pedro (Cagliari Calcio) 17 5 L. Muriel (Atalanta) 16 6 F. Caputo (US Sassuolo Calcio) 15 J. Iličić (Atalanta) 7 E. Džeko (Roma) 14 D. Zapata (Atalanta) 8 A. Belotti (Torino) 13 9 L. Martínez (Inter Milan) 12 A. Petagna (SocietÅ Polisportiva Ars et Labor 2013) 10 D. Berardi (US Sassuolo Calcio) 11 J. Boga (US Sassuolo Calcio) A. Cornelius (Parma Calcio 1913) P. Dybala (Juventus) M. Mancosu (US Lecce)