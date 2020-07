Jul 11 (OPTA) - Top Scorers in the Serie A on Saturday 1 C. Immobile (Lazio) 29 2 Cristiano Ronaldo (Juventus) 27 3 R. Lukaku (Inter Milan) 20 4 João Pedro (Cagliari Calcio) 17 L. Muriel (Atalanta) 5 F. Caputo (US Sassuolo Calcio) 16 6 J. Iličić (Atalanta) 15 D. Zapata (Atalanta) 7 A. Belotti (Torino) 14 E. Džeko (Roma) 8 D. Berardi (US Sassuolo Calcio) 12 L. Martínez (Inter Milan) A. Petagna (SocietÅ Polisportiva Ars et Labor 2013) 9 J. Boga (US Sassuolo Calcio) 11 A. Cornelius (Parma Calcio 1913) P. Dybala (Juventus) M. Mancosu (US Lecce)