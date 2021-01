Jan 3 (OPTA) - Top Scorers in the Serie A on Sunday 1 Cristiano Ronaldo (Juventus) 12 R. Lukaku (Inter Milan) 2 Z. Ibrahimović (AC Milan) 10 C. Immobile (Lazio) 3 A. Belotti (Torino) 9 João Pedro (Cagliari Calcio) L. Martínez (Inter Milan) 4 L. Muriel (Atalanta) 8 5 D. Berardi (US Sassuolo Calcio) 7 E. Džeko (Roma) H. Lozano (Napoli) H. Mkhitaryan (Roma) M. N'Zola (ASD Spezia Calcio 2008) F. Quagliarella (Sampdoria) J. Veretout (Roma) 6 F. Caputo (US Sassuolo Calcio) 6 L. Insigne (Napoli) R. Soriano (Bologna)