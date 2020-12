Dec 27 (OPTA) - Scoreboard at stumps on the second day of 1st test between South Africa and Sri Lanka on Sunday at Centurion, South Africa South Africa trail Sri Lanka by 79 runs with 6 wickets remaining Sri Lanka 1st innings Dimuth Karunaratne b Lungi Ngidi 22 Kusal Perera c Quinton de Kock b Wiaan Mulder 16 Kusal Mendis c Lungi Ngidi b Anrich Nortje 12 Dinesh Chandimal c Faf du Plessis b Wiaan Mulder 85 Dhananjaya de Silva Retired Hurt 79 Niroshan Dickwella lbw Wiaan Mulder 49 Dasun Shanaka Not Out 66 Wanindu Hasaranga b Lutho Sipamla 18 Kasun Rajitha c Dean Elgar b Lutho Sipamla 12 Vishwa Fernando b Lutho Sipamla 0 Lahiru Kumara c Rassie van der Dussen b Lutho Sipamla 0 Extras 16b 9lb 6nb 0pen 6w 37 Total (96.0 overs) 396 all out Fall of Wickets : 1-28 Karunaratne, 2-54 Mendis, 3-54 Perera, 4-284 Chandimal, 5-296 Dickwella, 6-320 De Silva, 7-387 Rajitha, 8-387 Fernando, 9-396 Kumara Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Lungi Ngidi 19 3 64 1 3.37 Lutho Sipamla 16 1 76 4 4.75 3nb Anrich Nortje 22 3 88 1 4.00 2w Wiaan Mulder 20 4 69 3 3.45 3nb Keshav Maharaj 19 3 74 0 3.89 .................................................................. South Africa 1st innings Dean Elgar c&b Dasun Shanaka 95 Aiden Markram c Dasun Shanaka b Vishwa Fernando 68 Rassie van der Dussen c Niroshan Dickwella b Lahiru Kumara 15 Faf du Plessis Not Out 55 Quinton de Kock c (Sub) b Wanindu Hasaranga 18 Temba Bavuma Not Out 41 Extras 8b 6lb 5nb 0pen 6w 25 Total (72.0 overs) 317-4 Fall of Wickets : 1-141 Markram, 2-200 van der Dussen, 3-200 Elgar, 4-220 de Kock To Bat : Mulder, Maharaj, Nortje, Sipamla, Ngidi Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Vishwa Fernando 15 2 59 1 3.93 1w Kasun Rajitha 2.1 0 16 0 7.38 1nb Dasun Shanaka 16.5 2 56 1 3.33 3nb Wanindu Hasaranga 23 3 99 1 4.30 1nb Lahiru Kumara 15 0 73 1 4.87 1w ................................. Umpire Adrian Holdstock Umpire Marais Erasmus Video Allahudien Paleker Match Referee Andrew Pycroft