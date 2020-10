UPDATE 2-Super League summaries

Oct 8 (OPTA) - summaries from the Super League matches on Thursday Huddersfield (12) 16 Tries: Cudjoe (14), Sezer (18,65) Goals: Sezer (16,19) Yellow cards: Edwards (46) Salford (8) 24 Tries: Atkin (29), Inu (46,58,71) Goals: Inu (30,39,48,73) Yellow cards: Sarginson (32) Referee: Robert Hicks Ground: Emerald Headingley Stadium ......................................................................... Hull (10) 22 Tries: Fonua (8), Savelio (17), Griffin (57), Brown (61) Goals: Sneyd (18,58,62) Leeds (16) 40 Tries: Walker (25,37), Handley (28,46,74), Donaldson (44), Sutcliffe (65) Goals: Martin (26,38,45,47,66,75) Yellow cards: Myler (15) Referee: Ben Thaler Ground: Emerald Headingley Stadium ......................................................................... Friday, October 9 fixtures (GMT) Wakefield v St Helens (15:30) Group Regular Season Catalans v Hull Kingston Rovers (16:15) Group Regular Season Warrington v Wigan (17:45) Group Regular Season Tuesday, October 13 fixtures (GMT) Hull Kingston Rovers v Salford (12:00) Group Regular Season Hull v Huddersfield (15:30) Group Regular Season Warrington v Leeds (17:45) Group Regular Season