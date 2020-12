UPDATE 2-Superliga Summaries

Nov 29 (OPTA) - Summaries for the Superliga on Sunday (start times are CET) Horsens (2) 3 Scorers: L. Andreasen 8pen, K. Finnbogason 41, J. Pohl 49pen Yellow card: Qamili 19, Hansson 32, Pohl 46, Gemmer 89 Subs used: Tengstedt 58 (Qamili), Brajanac 78 (Pohl), Gemmer 79 (Hansson), Á. Hlynsson 87 (Finnbogason), Jacobsen 87 (Nymann) Vejle (0) 1 Scorers: W. Faghir 90+2 Yellow card: Ezatolahi 6, Gundelund 7, Greve 40, Milošević 49, Allan Sousa 56, Henriksen 68 Subs used: Ramadani 43 (Greve), Montiel 46 (Gundelund), Montano 71 (Muçolli), Briggs 72 (Milošević) Referee: Sandi Putros ................................................................. SønderjyskE (0) 1 Scorers: A. Bah 73 Subs used: Kanstrup 46 (Schmiedl), Hassan 64 (Eskesen), Simonsen 79 (Ekani), Christiansen 89 (Albæk), Frederiksen 89 (Wright) København (2) 3 Scorers: M. Daramy 3, Zeca 34, R. Falk 81 Yellow card: Oviedo 76 Subs used: Wilczek 86 (Daramy), Thomsen 93 (Falk), Oikonomou 93 (Pep Biel), Kristansen 96 (Oviedo) Referee: Morten Krogh ................................................................. Nordsjælland in play AGF ................................................................. Monday, November 30 fixtures (CET/GMT) Brøndby v Lyngby (1900/1800) Friday, December 4 fixtures (CET/GMT) OB v AaB (1900/1800)