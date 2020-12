UPDATE 2-Superliga Summaries

Dec 20 (OPTA) - Summaries for the Superliga on Sunday (start times are CET) SønderjyskE (0) 0 Yellow card: Wright 34, Wright 45 (2nd), Ekani 85 Subs used: Simonsen 80 (Kanstrup), Hassan 80 (Eskesen), Christiansen 86 (Jacobsen), Vinderslev 86 (Ekani), Absalonsen 86 (Albæk) Randers (0) 1 Scorers: B. Sambou 71 Yellow card: Kamara 22, Rømer 31, Sambou 47, Greve 70 Subs used: Sambou 46 (Kamara), Klysner 62 (Nielsen), Piesinger 76 (Sambou), Lauenborg 90 (Hammershøj-Mistrati) Referee: Jørgen Daugbjerg Burchardt ................................................................. Lyngby (0) 0 Yellow card: Hämäläinen 39, Nielsen 77 Subs used: Jakobsen 56 (Kornvig), Winther 62 (Enghardt), Warming 62 (Gammelby), Geertsen 89 (Hebo) Vejle (0) 0 Yellow card: Muçolli 44, Ezatolahi 50, Milošević 91 Subs used: Luis Henrique 60 (Faghir), Montiel 66 (Allan Sousa), Gundelund 66 (Amundsen), Briggs 85 (Henriksen), Montano 85 (Ezatolahi) Referee: Aydin Uslu ................................................................. AGF (16:00) AaB ................................................................. København (18:00) OB ................................................................. Horsens (20:00) Brøndby ................................................................. Monday, December 21 fixtures (CET/GMT) Midtjylland v Nordsjælland (1900/1800)