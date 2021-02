UPDATE 2-Superliga Summaries

Feb 15 (OPTA) - Summaries for the Superliga on Monday (start times are CET) København (1) 3 Scorers: V. Fischer 38, J. Wind 48pen, J. Wind 81pen Yellow card: Stage 57, Jørgensen 82, Boilesen 87, Bartolec 95 Subs used: Pep Biel 29 (Falk), Lerager 69 (Fischer), Wilczek 87 (Stage) SønderjyskE (1) 2 Scorers: M. Albæk 45+1, M. Hende 83pen Yellow card: Ekani 35, Albæk 40, Ekani 47 (2nd), Banggaard 80 Subs used: Hassan 76 (Albæk), Frederiksen 76 (Simonsen), Christiansen 76 (Kanstrup), Finne 76 (Wright), Eskesen 76 (Jacobsen) Referee: Sandi Putros ................................................................. Friday, February 19 fixtures (CET/GMT) AaB v Midtjylland (1900/1800)