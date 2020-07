UPDATE 2-Superliga Summaries

Jul 9 (OPTA) - Summaries for the Superliga on Thursday (start times are CET) Championship Round ................................................................. Brøndby (2) 4 Scorers: S. Tibbling 14, M. Uhre 19, M. Uhre 84, M. Uhre 88 Yellow card: Tibbling 40, Radošević 51, Frendrup 55 Subs used: Christensen 46 (Mensah), Rosted 63 (Radošević), Fisker 68 (Tibbling), Slimane 80 (Bruus) Nordsjælland (0) 0 Yellow card: Sulemana 48 Missed penalty: M. Frese 78 Subs used: Diomande 61 (Sulemana), Atanga 62 (Sadiq), Francis 62 (Rothmann), Frese 75 (Mesík), Villadsen 86 (Thychosen) Referee: Morten Krogh ................................................................. AaB (1) 1 Scorers: F. Børsting 38 Yellow card: Rinne 68 Subs used: van Weert 61 (Børsting), Kusk 72 (Tengstedt), Christensen 89 (Kakeeto), Kristensen 89 (Ahlmann) AGF (0) 0 Yellow card: Poulsen 32, Poulsen 51 (2nd), Diks 58, Thorsteinsson 79 Subs used: Erlykke 64 (Ankersen), Mortensen 64 (Hvidt), Amini 74 (Blume), Munksgaard 74 (Diks), Ihler 75 (Helenius) Referee: Sandi Putros ................................................................. Midtjylland (20:00) København ................................................................. Saturday, July 11 fixtures (CET/GMT) OB v Randers (1800/1600) Sunday, July 12 fixtures (CET/GMT) Nordsjælland v AaB (1400/1200) København v Brøndby (1800/1600) AGF v Midtjylland (2000/1800)