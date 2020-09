UPDATE 2-Superliga Summaries

Sep 11 (OPTA) - Summaries for the Superliga on Friday (start times are CET) SønderjyskE (0) 2 Scorers: A. Bah 57, H. Wright 90 Subs used: Wright 63 (Eskesen), Vinderslev 79 (Hassan), Absalonsen 84 (Jacobsen) Midtjylland (0) 0 Yellow card: Cools 48 Subs used: Júnior Brumado 63 (Kraev), Evander 67 (Madsen), Sisto 68 (Dreyer), Isaksen 78 (Mabil) Attendance: 2,210 Referee: Mads-Kristoffer Kristoffersen ................................................................. Sunday, September 13 fixtures (CET/GMT) Horsens v Randers (1400/1200) Lyngby v AaB (1400/1200) Brøndby v Nordsjælland (1600/1400) OB v København (1800/1600) Monday, September 14 fixtures (CET/GMT) AGF v Vejle (1900/1700)