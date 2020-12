Dec 16 (OPTA) - Summaries for the Taça da Liga on Wednesday (start times are WET) Quarter-finals ................................................................. Porto (0) 2 Scorers: M. Sarr 73, L. Díaz 81 Yellow card: Corona 17, Uribe 96 Subs used: Otávio 46 (Felipe Anderson), Wilson Manafá 79 (Pepe), Taremi 86 (Toni Martínez), Grujić 86 (Díaz), João Mário 94 (Corona) Paços de Ferreira (0) 1 Scorers: Adriano Castanheira 82 Yellow card: Maracás 40, Fernando Fonseca 70 Subs used: Fernando Fonseca 46 (Reabciuk), Douglas Tanque 62 (João Pedro), Singh 62 (Lucas Silva), Adriano Castanheira 72 (João Amaral), Matchoi Djaló 80 (Luíz Carlos) Referee: António Emanuel Carvalho Nobre ................................................................. Benfica (0) 5 Scorers: Pizzi 83pen Yellow card: Taarabt 41 Subs used: Gilberto 46 (João Ferreira), Seferović 46 (Waldschmidt), Pizzi 55 (Weigl), Pedrinho 66 (Rafa Silva), Gabriel 86 (Taarabt) Vitória Guimarães (1) 2 Scorers: O. Estupiñán 16 Yellow card: Jorge Fernandes 52, Miguel Luís 60, Janvier 76, Poha 82 Subs used: André Almeida 67 (Miguel Luís), Ricardo Quaresma 70 (Edwards), Foster 70 (Estupiñán), Poha 80 (Janvier), Maddox 80 (Rochinha) At full time: 1-1 Penalty shootout: 4-1 Referee: Fábio José Costa Veríssimo Benfica win 5-2 on penalties ................................................................. Thursday, December 17 fixtures (WET/GMT) Sporting Braga v Estoril (2015)