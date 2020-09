UPDATE 2-Tour de France Summaries - Stage 7

Sep 4 (Gracenote) - Results from Stage 7, Tour de France on Friday. Stage 7 Millau to Lavaur, 168 km. Men's elite road race. Wind direction: SE. Wind speed: 4km/h. Route profile: semi-mountain. Finish profile: flat. Stage winners 1. Wout van Aert (BEL) Jumbo - Visma 3:32:03 2. Edvald Boasson Hagen (NOR) NTT Pro Cycling Team " 3. Bryan Coquard (FRA) B&B Hotels - Vital Concept " 4. Christophe Laporte (FRA) Cofidis " 5. Jasper Stuyven (BEL) Trek - Segafredo " 6. Clément Venturini (FRA) AG2R La Mondiale " 7. Hugo Hofstetter (FRA) Israel Start-Up Nation " 8. Egan Bernal (COL) INEOS Grenadiers " 9. Adam Yates (GBR) Mitchelton - Scott " 10. Alejandro Valverde (ESP) Movistar Team " 11. Hugo Houle (CAN) Astana Pro Team " 12. Julian Alaphilippe (FRA) Deceuninck - Quick-Step " 13. Peter Sagan (SVK) BORA - hansgrohe " 14. Warren Barguil (FRA) Team Arkéa - Samsic " 15. Mikaël Chérel (FRA) AG2R La Mondiale " 16. Romain Bardet (FRA) AG2R La Mondiale " 17. Sergio Higuita (COL) EF Pro Cycling " 18. Thibaut Pinot (FRA) Groupama - FDJ " 19. Emanuel Buchmann (GER) BORA - hansgrohe " 20. Guillaume Martin (FRA) Cofidis " Overall leaders 1. Adam Yates (GBR) Mitchelton - Scott 30:36:00 2. Primož Roglic (SLO) Jumbo - Visma +3 3. Guillaume Martin (FRA) Cofidis +9 4. Egan Bernal (COL) INEOS Grenadiers +13 5. Tom Dumoulin (NED) Jumbo - Visma " 6. Dáyer Quintana (COL) Team Arkéa - Samsic " 7. Romain Bardet (FRA) AG2R La Mondiale " 8. Miguel Ángel López (COL) Astana Pro Team " 9. Thibaut Pinot (FRA) Groupama - FDJ " 10. Rigoberto Urán (COL) EF Pro Cycling "