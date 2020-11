UPDATE 2-UEFA Champions League Summaries

Nov 4 (OPTA) - Summaries for the UEFA Champions League on Wednesday (start times are CET) Group Stage ................................................................. İstanbul Başakşehir (2) 2 Scorers: D. Ba 12, E. Višća 40 Yellow card: Ņkrtel 89 Subs used: Gulbrandsen 80 (Ba), Topal 87 (Özcan), Ponck 90 (İ. Kahveci) Manchester United (1) 1 Scorers: A. Martial 43 Yellow card: Tuanzebe 20 Subs used: McTominay 46 (Tuanzebe), Pogba 61 (van de Beek), Cavani 61 (Mata), Greenwood 76 (Rashford), Fosu-Mensah 76 (Wan-Bissaka) Referee: Davide Massa ................................................................. Zenit (1) 1 Scorers: A. Erokhin 32 Yellow card: Kuzyaev 7, Barrios 78, Lovren 85, Krugovoy 86 Subs used: Mostovoy 61 (Erokhin), Krugovoy 78 (Zhirkov), Wendel 91 (Kuzyaev), Sutormin 91 (Ozdoev) Lazio (0) 1 Scorers: F. Caicedo 82 Yellow card: Akpro 4, Milinković-Savić 59, Caicedo 77, Pepe Reina 85 Subs used: Cataldi 52 (Parolo), Caicedo 59 (Muriqi), Andreas Pereira 59 (Fares), Luiz Felipe 85 (Correa) Referee: Artur Manuel Ribeiro Soares Dias ................................................................. Barcelona (21:00) Dynamo Kyiv ................................................................. Ferencváros (21:00) Juventus ................................................................. Sevilla (21:00) Krasnodar ................................................................. Chelsea (21:00) Rennes ................................................................. RB Leipzig (21:00) PSG ................................................................. Club Brugge (21:00) Borussia Dortmund .................................................................