Sep 23 (OPTA) - Summaries for the UEFA Champions League on Wednesday (start times are CET) Play-offs ................................................................. Olympiakos Piraeus (0) 2 Scorers: M. Valbuena 69pen, Y. El-Arabi 90+2 Yellow card: Rúben Semedo 48 Subs used: El-Arabi 59 (Fortounis), Ranđelović 59 (Masouras), M'Vila 76 (Koka) Omonia Nicosia (0) 0 Yellow card: Vitor Gomes 26, Lüftner 42, É. Bauthéac 44, Lecjaks 69 Subs used: Ďuriš 46 (Sene), Asante 81 (Papoulis), Loizou 87 (É. Bauthéac) Aggregate score: 2-0 Referee: Danny Makkelie ................................................................. Molde (0) 3 Scorers: L. James 55, M. Eikrem 65, M. Ellingsen 83 Yellow card: Aursnes 9, Knudtzon 43, Hussain 58, Gregersen 97 Subs used: Brynhildsen 57 (Knudtzon), Omoijuanfo 81 (Eikrem), Bolly 89 (James) Ferencváros (1) 3 Scorers: F. Boli 7, M. Uzuni 52, I. Kharatin 87pen Subs used: Sigér 71 (Somália), Zubkov 73 (Boli), Isael 88 (Nguen) Aggregate score: 3-3 Referee: Carlos Del Cerro Grande ................................................................. Gent (1) 1 Scorers: T. Kleindienst 41 Yellow card: Núrio Fortuna 13, Bezus 50, Bezus 53 (2nd), Odjidja-Ofoe 56 Subs used: Kleindienst 25 (Yaremchuk), Botaka 62 (Odjidja-Ofoe), Mohammadi 72 (Depoitre) Dynamo Kyiv (1) 2 Scorers: V. Supryaha 9, C. de Pena 79 Yellow card: Rodrigues 31, Shepelev 87 Subs used: Tsygankov 59 (Rodrigues), Verbič 66 (Supryaha), Shepelev 82 (Shaparenko) Aggregate score: 1-2 Referee: Ovidiu Hațegan .................................................................