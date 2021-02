Feb 17 (OPTA) - Summaries for the UEFA Champions League on Wednesday (start times are CET) 8th Finals ................................................................. Porto (1) 2 Scorers: M. Taremi 1, M. Marega 46 Subs used: Díaz 57 (Otávio), Grujić 66 (Marega), Francisco Conceição 91 (Sérgio Oliveira), Loum 91 (Corona) Juventus (0) 1 Scorers: F. Chiesa 82 Yellow card: de Ligt 63, Danilo 81, Demiral 87, Alex Sandro 92 Subs used: Demiral 35 (Chiellini), Morata 63 (McKennie), Ramsey 77 (Kulusevski) Aggregate score: 2-1 Referee: Carlos Del Cerro Grande ................................................................. Sevilla (1) 2 Scorers: Suso 7, L. de Jong 84 Yellow card: Óscar Rodríguez 88 Subs used: Gudelj 46 (Rakitić), de Jong 60 (Suso), Munir 60 (En-Nesyri), Óliver Torres 60 (Papu Gómez), Óscar Rodríguez 72 (Joan Jordán) Borussia Dortmund (3) 3 Scorers: M. Dahoud 19, E. Haaland 27, E. Haaland 43 Yellow card: Hummels 73, Haaland 90 Subs used: Passlack 77 (Raphaël Guerreiro), Brandt 80 (Reus), Meunier 89 (Dahoud) Aggregate score: 2-3 Referee: Danny Makkelie .................................................................