UPDATE 2-UEFA Champions League Summaries

Feb 24 (OPTA) - Summaries for the UEFA Champions League on Wednesday (start times are CET) 8th Finals ................................................................. Borussia M'gladbach (0) 0 Subs used: Lazaro 63 (Lainer), Thuram 63 (Plea), Embolo 74 (Stindl), Wolf 87 (Hofmann) Manchester City (1) 2 Scorers: Bernardo Silva 29, Gabriel Jesus 65 Subs used: Mahrez 69 (Sterling), Agüero 80 (Gabriel Jesus), Ferran Torres 80 (Foden) Aggregate score: 0-2 Referee: Artur Manuel Ribeiro Soares Dias ................................................................. Atalanta (0) 0 Red card: Freuler 17 Yellow card: Gosens 71 Subs used: Pašalić 30 (Zapata), Iličić 56 (Muriel), Palomino 85 (Mæhle), Malinovskyi 86 (Iličić) Real Madrid (0) 1 Scorers: F. Mendy 86 Yellow card: Casemiro 23, Mendy 55 Subs used: Díaz 57 (Vinícius Júnior), Sergio Arribas 76 (Asensio), Hugo Duro 76 (Isco) Aggregate score: 0-1 Referee: Tobias Stieler .................................................................