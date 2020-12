UPDATE 2-UEFA Champions League Top Scorers

Dec 9 (OPTA) - Top Scorers in the UEFA Champions League on Wednesday 1 E. Haaland (Borussia Dortmund) 6 Neymar (Paris Saint-Germain) Morata (Juventus) M. Rashford (Manchester United) 2 O. Giroud (Chelsea) 5 C. Immobile (Lazio) A. Plea (Borussia Mönchengladbach) 3 M. Berisha (FC Salzburg) 4 Bruno Fernandes (Manchester United) T. Nguen (Ferencvárosi TC) Cristiano Ronaldo (Juventus) Y. En-Nesyri (Sevilla) R. Lukaku (Inter Milan) D. Szoboszlai (FC Salzburg) Diogo Jota (Liverpool) 4 E. Ben Nabouhane (FK Crvena Zvezda Beograd) 3 N. Blackman (Maccabi Tel Aviv) M. Braithwaite (FC Barcelona) R. Cabella (FK Krasnodar) K. Coman (Bayern München) C. de Pena (Dynamo Kiev) O. Dembélé (FC Barcelona) A. Diallo (FC Dinamo Brest) Angeliño (Leipzig) F. Boli (Ferencvárosi TC) M. Gordeychuk (FC Dinamo Brest) M. Ivanić (FK Crvena Zvezda Beograd) İ. Kahveci (Medipol İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü) A. Dreyer (FC Midtjylland) R. Lewandowski (Bayern München) L. Messi (FC Barcelona) A. Miranchuk (FK Lokomotiv Moskva) Sérgio Oliveira (Porto) Mohamed Salah (Liverpool) A. Scholz (FC Midtjylland) João Félix (Club Atlético de Madrid) Ferran Torres (Manchester City) M. Uzuni (Ferencvárosi TC) H. Vanaken (Club Brugge KV) T. Werner (Chelsea) D. Zapata (Atalanta)