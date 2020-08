Aug 11 (OPTA) - Summaries for the UEFA Europa League on Tuesday (start times are CET) Quarter-finals ................................................................. Wolverhampton Wanderers (0) 0 Yellow card: Saïss 49, Rúben Neves 91 Missed penalty: R. Jiménez 13 Subs used: Pedro Neto 71 (João Moutinho), Diogo Jota 79 (Adama Traoré) Sevilla (0) 1 Scorers: L. Ocampos 88 Yellow card: Diego Carlos 11 Subs used: Vázquez 85 (Joan Jordán), de Jong 85 (En-Nesyri), Munir 89 (Suso) Referee: Daniele Orsato ................................................................. Shakhtar Donetsk (2) 4 Scorers: Júnior Moraes 2, Taison 22, Alan Patrick 75pen, Dodô 88 Yellow card: Alan Patrick 52, Bondar 87 Subs used: Solomon 72 (Marlos), Kovalenko 78 (Alan Patrick), Maycon 85 (Marcos Antonio), Fernando 85 (Júnior Moraes), Tetê 86 (Taison) Basel (0) 1 Scorers: R. van Wolfswinkel 90+2 Yellow card: Frei 26, Arthur Cabral 64 Subs used: Marchand 60 (Xhaka), Ademi 73 (Arthur Cabral), van Wolfswinkel 73 (Stocker), Ramires 73 (van der Werff) Referee: Michael Oliver ................................................................. Sunday, August 16 fixtures (CET/GMT) -tba- v Manchester United (2100/1900)