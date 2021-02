Feb 25 (OPTA) - Summaries for the UEFA Europa League on Thursday (start times are CET) 16th Finals ................................................................. Arsenal (1) 3 Scorers: P. Aubameyang 21, K. Tierney 67, P. Aubameyang 87 Subs used: Willian 63 (Smith Rowe), Partey 63 (Dani Ceballos), Lacazette 78 (Bellerín), Chambers 90 (Saka), Mohamed Elneny 90 (Ødegaard) Benfica (1) 2 Scorers: Diogo Gonçalves 43, Rafa Silva 61 Yellow card: Taarabt 5 Subs used: Núñez 57 (Seferović), Éverton 58 (Pizzi), Gabriel 58 (Taarabt), Nuno Tavares 85 (Álex Grimaldo), Waldschmidt 90 (Weigl) Aggregate score: 4-3 Referee: Björn Kuipers ................................................................. Rangers (1) 5 Scorers: A. Morelos 9, N. Patterson 46, R. Kent 55, B. Barišić 79pen, C. Itten 90+2pen Yellow card: Balogun 36, Kamara 70 Subs used: Patterson 46 (Balogun), Arfield 71 (Hagi), Zungu 82 (Davis), Wright 82 (Kent), Itten 85 (Morelos) Antwerp (1) 2 Scorers: L. Refaelov 31, D. Lamkel Zé 57 Yellow card: Le Marchand 60, Hongla Yma 71 Subs used: Boya 46 (Gelin), Avenatti 75 (Gerkens), Ampomah 75 (Lukaku), Miyoshi 82 (Hongla Yma) Aggregate score: 9-5 Referee: Paweł Raczkowski ................................................................. Villarreal in play Salzburg ................................................................. Hoffenheim (0) 0 Yellow card: Rudy 83 Subs used: Kramarić 56 (Baumgartner), Adamyan 70 (Kadeřábek), Sessegnon 70 (John), Rutter 83 (Samassekou) Molde (1) 2 Scorers: E. Andersen 19, E. Andersen 90+4 Yellow card: Linde 73, Ellingsen 83, Andersen 95 Subs used: Bolly 63 (Sigurðarson), Hestad 79 (Knudtzon) Aggregate score: 3-5 Referee: Aleksey Kulbakov ................................................................. Napoli in play Granada ................................................................. Shakhtar Donetsk (0) 1 Scorers: Júnior Moraes 67pen Yellow card: Vitão 33 Subs used: Marcos Antonio 46 (Marlos), Tetê 46 (Solomon), Fernando 78 (Júnior Moraes), Kornienko 78 (Vitão), Konoplyanka 78 (Taison) Maccabi Tel Aviv (0) 0 Subs used: Guerrero 68 (Ben Chaim), Blackman 68 (Pešić), Biton 77 (Hozez), Rikan 77 (Golasa) Aggregate score: 3-0 Referee: José María Sánchez Martínez ................................................................. Ajax in play Lille ................................................................. Club Brugge (21:00) Dynamo Kyiv ................................................................. Manchester United (21:00) Real Sociedad ................................................................. Milan (21:00) Crvena Zvezda ................................................................. Leicester City (21:00) Slavia Praha ................................................................. Roma (21:00) Sporting Braga ................................................................. Dinamo Zagreb (21:00) Krasnodar ................................................................. Bayer Leverkusen (21:00) Young Boys ................................................................. PSV (21:00) Olympiakos Piraeus .................................................................