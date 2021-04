Mar 25 (Gracenote) - Results from Stage 4, Volta a Catalunya on Thursday. Stage 4 Ripoll to Port Ainé, 166.5 km. Men's elite road race. Wind direction: N. Wind speed: 2km/h. Stage winners 1. Esteban Chaves (COL) Team BikeExchange 4:29:47 2. Michael Woods (CAN) Israel Start-Up Nation +7 3. Geraint Thomas (GBR) INEOS Grenadiers " 4. Adam Yates (GBR) INEOS Grenadiers " 5. Sepp Kuss (USA) Jumbo - Visma " 6. Alejandro Valverde (ESP) Movistar Team " 7. Richie Porte (AUS) INEOS Grenadiers " 8. Wilco Kelderman (NED) BORA - hansgrohe " 9. Nairo Quintana (COL) Team Arkéa - Samsic " 10. Lucas Hamilton (AUS) Team BikeExchange " 11. Hugh Carthy (GBR) EF Education - Nippo +13 12. Simon Yates (GBR) Team BikeExchange +18 13. João Almeida (POR) Deceuninck - Quick-Step +25 14. Giulio Ciccone (ITA) Trek - Segafredo +31 15. Harm Vanhoucke (BEL) Lotto - Soudal " 16. Mikel Bizkarra (ESP) Euskaltel - Euskadi +51 17. Fausto Masnada (ITA) Deceuninck - Quick-Step +54 18. Brandon McNulty (USA) UAE Team Emirates +1:02 19. Enric Mas (ESP) Movistar Team +1:34 20. Santiago Buitrago (COL) Bahrain Victorious +2:03 Overall leaders 1. Adam Yates (GBR) INEOS Grenadiers 14:14:15 2. Richie Porte (AUS) INEOS Grenadiers +45 3. Geraint Thomas (GBR) INEOS Grenadiers +49 4. Alejandro Valverde (ESP) Movistar Team +1:03 5. Wilco Kelderman (NED) BORA - hansgrohe " 6. Esteban Chaves (COL) Team BikeExchange +1:04 7. João Almeida (POR) Deceuninck - Quick-Step +1:07 8. Hugh Carthy (GBR) EF Education - Nippo +1:20 9. Sepp Kuss (USA) Jumbo - Visma +1:29 10. Simon Yates (GBR) Team BikeExchange +1:32 11. Lucas Hamilton (AUS) Team BikeExchange +1:35 12. Nairo Quintana (COL) Team Arkéa - Samsic +1:46 13. Michael Woods (CAN) Israel Start-Up Nation +1:48 14. Harm Vanhoucke (BEL) Lotto - Soudal +1:54 15. Brandon McNulty (USA) UAE Team Emirates +2:19 16. Giulio Ciccone (ITA) Trek - Segafredo +2:31 17. Fausto Masnada (ITA) Deceuninck - Quick-Step +2:39 18. Enric Mas (ESP) Movistar Team +3:07 19. Mikel Bizkarra (ESP) Euskaltel - Euskadi +4:07 20. Richard Carapaz (ECU) INEOS Grenadiers +4:45 King of the Mountains 1. Esteban Chaves (COL) Team BikeExchange 50 2. Adam Yates (GBR) INEOS Grenadiers 40 3. Koen Bouwman (NED) Jumbo - Visma 30 4. Geraint Thomas (GBR) INEOS Grenadiers " 5. Alejandro Valverde (ESP) Movistar Team 28 6. Lennard Kämna (GER) BORA - hansgrohe 27 7. Michael Woods (CAN) Israel Start-Up Nation 26 8. Sepp Kuss (USA) Jumbo - Visma 23 9. Louis Meintjes (RSA) Intermarché - Wanty - 16 Gobert Matériaux 10. Joe Dombrowski (USA) UAE Team Emirates 15 11. Clément Champoussin (FRA) AG2R - Citroën Team 14 12. Antonio Pedrero (ESP) Movistar Team " 13. Sergio Samitier (ESP) Movistar Team " 14. Richie Porte (AUS) INEOS Grenadiers 12 15. Harm Vanhoucke (BEL) Lotto - Soudal " 16. Sylvain Moniquet (BEL) Lotto - Soudal 11 17. Hugh Carthy (GBR) EF Education - Nippo 8 18. Carlos Verona (ESP) Movistar Team " 19. Thomas De Gendt (BEL) Lotto - Soudal " 20. Wilco Kelderman (NED) BORA - hansgrohe 6 Points leaders 1. Esteban Chaves (COL) Team BikeExchange 16 2. Adam Yates (GBR) INEOS Grenadiers 10 3. Rohan Dennis (AUS) INEOS Grenadiers " 4. Natnael Berhane (ERI) Cofidis 6 5. Michael Woods (CAN) Israel Start-Up Nation " 6. Luis León Sánchez (ESP) Astana - Premier Tech " 7. Rémi Cavagna (FRA) Deceuninck - Quick-Step " 8. Alexander Kamp (DEN) Trek - Segafredo 5 9. Alejandro Valverde (ESP) Movistar Team " 10. Geraint Thomas (GBR) INEOS Grenadiers 4 11. João Almeida (POR) Deceuninck - Quick-Step " 12. Rémy Rochas (FRA) Cofidis " 13. Sylvain Moniquet (BEL) Lotto - Soudal " 14. Thomas De Gendt (BEL) Lotto - Soudal 3 15. Francisco Galván (ESP) Equipo Kern Pharma " 16. Juan Pedro López (ESP) Trek - Segafredo 2 17. Rein Taaramäe (EST) Intermarché - Wanty - " Gobert Matériaux 18. Diego Camargo (COL) EF Education - Nippo " 19. Reinardt Janse van Team Qhubeka - ASSOS " Rensburg (RSA) 20. Sergio Samitier (ESP) Movistar Team 1 Team classification 1. INEOS Grenadiers (GBR) 42:43:46 2. Team BikeExchange (AUS) +3 3. Movistar Team (ESP) +9 4. Jumbo - Visma (NED) +24 5. EF Education - Nippo (USA) +27 6. Deceuninck - Quick-Step (BEL) " 7. UAE Team Emirates (UAE) +28 8. Lotto - Soudal (BEL) " 9. BORA - hansgrohe (GER) +32 10. Euskaltel - Euskadi (ESP) " 11. Israel Start-Up Nation (ISR) +34 12. Equipo Kern Pharma (ESP) +36 13. Trek - Segafredo (USA) +38 14. Astana - Premier Tech (KAZ) +41 15. Team Arkéa - Samsic (FRA) +44 16. Bahrain Victorious (BRN) +45 17. Groupama - FDJ (FRA) +56 18. Cofidis (FRA) +1:07 19. Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux (BEL) +1:13 20. Team DSM (GER) +1:14 21. Gazprom - RusVelo (RUS) +1:34 22. AG2R - Citroën Team (FRA) +1:37 23. Team Qhubeka - ASSOS (RSA) +2:09 24. Rally Cycling (USA) +2:19 Youth classification 1. João Almeida (POR) Deceuninck - Quick-Step 14:15:22 2. Lucas Hamilton (AUS) Team BikeExchange +28 3. Harm Vanhoucke (BEL) Lotto - Soudal +47 4. Brandon McNulty (USA) UAE Team Emirates +1:12 5. Santiago Buitrago (COL) Bahrain Victorious +4:11 6. Maxim Van Gils (BEL) Lotto - Soudal +8:40 7. Jaime Castrillo (ESP) Equipo Kern Pharma +9:24 8. Roger AdriÅ (ESP) Equipo Kern Pharma +11:17 9. Lennard Kämna (GER) BORA - hansgrohe +14:58 10. Steff Cras (BEL) Lotto - Soudal +18:59 11. Urko Berrade (ESP) Equipo Kern Pharma +19:05 12. Juan Pedro López (ESP) Trek - Segafredo +21:58 13. Ben Zwiehoff (GER) BORA - hansgrohe +23:06 14. Callum Scotson (AUS) Team BikeExchange +23:42 15. Attila Valter (HUN) Groupama - FDJ +28:04 16. Michel Ries (LUX) Trek - Segafredo +28:11 17. Harold Tejada (COL) Astana - Premier Tech +28:57 18. Clément Champoussin (FRA) AG2R - Citroën Team +30:58 19. Camilo Ardila (COL) UAE Team Emirates +31:36 20. Marc Hirschi (SUI) UAE Team Emirates +32:03