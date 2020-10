Oct 30 (Gracenote) - Results for Stage 10, Vuelta a Espana on Friday. Stage 10 Castro-Urdiales to Suances, 185 km, Road race. Overall leader Richard Carapaz ECU (INEOS Grenadiers) Stage winners 1 Primož Roglic SLO (Jumbo - Visma) 2 Felix Großschartner AUT (BORA - hansgrohe) 3 Andrea Bagioli ITA (Deceuninck - Quick-Step) Following stages : Oct 31-Stage 11 Villaviciosa to Alto de La Farrapona, 170 km, Road race. Nov 1-Stage 12 Pola de Laviana to Alto de l'Angliru, 109.4 km, Road race. Nov 3-Stage 13 Muros to Mirador de Ézaro, 33.7 km, Individual time trial. Nov 4-Stage 14 Lugo to Ourense, 204.7 km, Road race. Nov 5-Stage 15 Mos to Puebla de Sanabria, 230.8 km, Road race. Nov 6-Stage 16 Salamanca to Ciudad Rodrigo, 162 km, Road race. Nov 7-Stage 17 Sequeros to Alto de La Covatilla, 178.2 km, Road race. Nov 8-Stage 18 Madrid to Madrid, 124.2 km, Road race.