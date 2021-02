Feb 4 (OPTA) - Scoreboard at stumps on the second day of 1st test between Bangladesh and West Indies on Thursday at Chittagong, Bangladesh West Indies trail Bangladesh by 355 runs with 8 wickets remaining Bangladesh 1st innings Shadman Islam lbw Jomel Warrican 59 Tamim Iqbal b Kemar Roach 9 Nazmul Hossain Shanto Run Out Joshua Da Silva 25 Mominul Haque c John Campbell b Jomel Warrican 26 Mushfiqur Rahim c Rahkeem Cornwall b Jomel Warrican 38 Shakib Al Hasan c Kraigg Brathwaite b Rahkeem Cornwall 68 Liton Das b Jomel Warrican 38 Mehidy Hasan c (Sub) b Rahkeem Cornwall 103 Taijul Islam c Joshua Da Silva b Shannon Gabriel 18 Nayeem Hasan b Nkrumah Bonner 24 Mustafizur Rahman Not Out 3 Extras 2b 7lb 5nb 0pen 5w 19 Total (150.2 overs) 430 all out Fall of Wickets : 1-23 Iqbal, 2-66 Shanto, 3-119 Haque, 4-134 Anik, 5-193 Rahim, 6-248 Das, 7-315 Al Hasan, 8-359 Islam, 9-416 Hasan, 10-430 Miraz Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Kemar Roach 20 5 60 1 3.00 1nb Shannon Gabriel 26 4 69 1 2.65 1w Rahkeem Cornwall 42.2 5 114 2 2.69 Kyle Mayers 7 2 16 0 2.29 Jomel Warrican 48 8 133 4 2.77 3nb Kraigg Brathwaite 4 0 13 0 3.25 Nkrumah Bonner 3 0 16 1 5.33 1nb .............................................. West Indies 1st innings Kraigg Brathwaite Not Out 49 John Campbell lbw Mustafizur Rahman 3 Shayne Moseley lbw Mustafizur Rahman 2 Nkrumah Bonner Not Out 17 Extras 0b 1lb 3nb 0pen 0w 4 Total (29.0 overs) 75-2 Fall of Wickets : 1-11 Campbell, 2-24 Moseley To Bat : Blackwood, Da Silva, Mayers, Cornwall, Warrican, Roach, Gabriel Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Mustafizur Rahman 8 2 18 2 2.25 1nb Shakib Al Hasan 6 1 16 0 2.67 Mehidy Hasan 7 2 24 0 3.43 1nb Taijul Islam 5 2 9 0 1.80 1nb Nayeem Hasan 3 0 7 0 2.33 .................................. Umpire Richard Illingworth Umpire Sharfuddoula Saikat Video Gazi Sohel Match Referee Neeyamur Rahul