Feb 11 (Gracenote) - Summaries for World Championships Idre on Thursday. Mixed's Snowboard Cross Team on Friday Rnk Bib Name Team Points .. 1 Italy 1 Italy 1 / ITA 0.00 .. 2 United States 1 United States 1 / 0.00 USA .. 3 Austria 1 Austria 1 / AUT 0.00 .. 4 Italy 2 Italy 2 / ITA 0.00 .. 5 Canada 1 Canada 1 / CAN 0.00 .. 6 France 1 France 1 / FRA 0.00 .. 7 Australia 1 Australia 1 / AUS 0.00 .. 8 France 2 France 2 / FRA 0.00 .. 9 United States 2 United States 2 / 0.00 USA .. 10 Switzerland 1 Switzerland 1 / SUI 0.00 .. 11 Germany 1 Germany 1 / GER 0.00 .. 12 Switzerland 2 Switzerland 2 / SUI 0.00 .. 13 Canada 2 Canada 2 / CAN 0.00 .. 14 Czech Republic 1 Czech Republic 1 / 0.00 CZE .. 15 Russian Ski Federation 1 Russian Ski 0.00 Federation 1 / RSF .. 16 Russian Ski Federation 2 Russian Ski 0.00 Federation 2 / RSF