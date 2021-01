UPDATE 2-World Cup-Chiesa in Valmalenco Results - Snowboard Cross

Jan 24 (Gracenote) - Results for World Cup-Chiesa in Valmalenco on Sunday. Women's Snowboard Cross on Sunday 1 Eva Samková CZE Czech Republic 2 Faye Gulini USA United States 3 Julia Pereira De Sousa FRA France Men's Snowboard Cross on Sunday 1 Alessandro Hämmerle AUT Austria 2 Merlin Surget FRA France 3 Hagen Kearney USA United States Men's Snowboard Cross on Saturday 1 Glenn de Blois NED Netherlands 2 Eliot Grondin CAN Canada 3 Lorenzo Sommariva ITA Italy Women's Snowboard Cross on Saturday 1 Michela Moioli ITA Italy 2 Faye Gulini USA United States 3 Eva Samková CZE Czech Republic Mixed's Snowboard Cross Team on Saturday ++ Cancelled ++.