UPDATE 2-World Cup-Davos Results - 15km Freestyle

Dec 13 (Gracenote) - Results for World Cup-Davos on Sunday. Women's 10km Freestyle on Sunday 1 Rosie Brennan USA United States 2 Yulia Stupak RUS Russia 3 Hailey Swirbul USA United States Men's 15km Freestyle on Sunday 1 Alexander Bolshunov RUS Russia 2 Andrey Melnichenko RUS Russia 3 Artem Maltsev RUS Russia Women's Sprint Freestyle on Saturday 1 Rosie Brennan USA United States 2 Anamarija Lampic SLO Slovenia 3 Natalia Nepryaeva RUS Russia Men's Sprint Freestyle on Saturday 1 Federico Pellegrino ITA Italy 2 Alexander Bolshunov RUS Russia 3 Andrew Young GBR Great Britain