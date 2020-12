Dec 20 (Gracenote) - Results for World Cup-Ramsau am Dachstein on Sunday. Men's Gundersen Normal Hill / 10km on Sunday 1 Vinzenz Geiger GER Germany 2 Jarl Magnus Riiber NOR Norway 3 Fabian Rießle GER Germany Men's Gundersen Normal Hill / 10km on Saturday 1 Vinzenz Geiger GER Germany 2 Jarl Magnus Riiber NOR Norway 3 Lukas Greiderer AUT Austria Women's Gundersen Normal Hill / 5km on Friday 1 Tara Geraghty-Moats USA United States 2 Gyda Westvold Hansen NOR Norway 3 Anju Nakamura JPN Japan