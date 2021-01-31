UPDATE 2-World Cup-Raubichi Summaries

Jan 30 (Gracenote) - Summaries for World Cup-Raubichi on Saturday. Men's Aerials on Saturday Rnk Bib Name Team Score Diff 1 1 Maxim Burov Russia 126.24 2 7 Stanislav Nikitin Russia 124.43 -1.81 3 12 Lewis Irving Canada 118.14 -8.10 4 8 Makar Mitrafanau Belarus 114.16 -12.08 5 11 Pirmin Werner Switzerland 101.81 -24.43 6 13 Christopher Lillis United States 95.93 -30.31 7 5 Ilya Burov Russia 108.60 -17.64 8 34 Miha Fontaine Canada 106.47 -19.77 9 32 Emile Nadeau Canada 101.79 -24.45 10 21 Oleksandr Abramenko Ukraine 86.42 -39.82 11 10 Nicolas Gygax Switzerland 83.43 -42.81 12 24 Dmytro Kotovskyi Ukraine 75.22 -51.02 13 15 Eric Loughran United States 99.12 -27.12 14 17 Ihar Drabiankou Belarus 96.79 -29.45 15 3 Noe Roth Switzerland 96.46 -29.78 16 27 Andrei Kuzmin Belarus 91.65 -34.59 17 20 Arseniy Vagin Russia 87.88 -38.36 18 22 Stanislau Hladchenko Belarus 87.25 -38.99 19 30 Nurlan Batyrbayev Kazakhstan 80.32 -45.92 20 4 Maksym Gustyk Belarus 79.74 -46.50 21 28 Mykola Puzderko Ukraine 79.38 -46.86 22 18 Andrin Schaedler Switzerland 78.97 -47.27 23 14 Dzmitry Mazurkevich Belarus 77.65 -48.59 24 9 Pavel Dik Belarus 76.99 -49.25 25 19 Quinn Dehlinger United States 76.38 -49.86 26 33 Oleksandr Okipnyuk Ukraine 75.56 -50.68 27 26 Naoya Tabara Japan 70.80 -55.44 28 31 Viachaslau Tsimertsau Belarus 66.88 -59.36 29 16 Lloyd Wallace Great Britain 65.61 -60.63 30 29 Sherzod Khashyrbayev Kazakhstan 63.09 -63.15