Jan 31 (Gracenote) - Results for World Cup-Seefeld on Sunday. Men's Gundersen Normal Hill / 15km on Sunday 1 Jarl Magnus Riiber NOR Norway 2 Ilkka Herola FIN Finland 3 Akito Watabe JPN Japan Men's Gundersen Normal Hill / 10km on Saturday 1 Jarl Magnus Riiber NOR Norway 2 Akito Watabe JPN Japan 3 Ilkka Herola FIN Finland Men's Gundersen Normal Hill / 5km on Friday 1 Jarl Magnus Riiber NOR Norway 2 Akito Watabe JPN Japan 3 Vinzenz Geiger GER Germany