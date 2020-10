UPDATE 20-Coppa Italia Summaries

Oct 27 (OPTA) - Summaries for the Coppa Italia on Tuesday (start times are CET) 3rd Round ................................................................. Sampdoria (0) 1 Scorers: A. La Gumina 54 Yellow card: Adrien Silva 10, Jankto 82 Subs used: Thorsby 64 (Adrien Silva), Damsgaard 64 (Baldé), Jankto 76 (Léris), Yoshida 93 (Kaique Rocha) Salernitana (0) 0 Yellow card: Dziczek 12, Đurić 88 Subs used: Aya 46 (Karo), Tutino 46 (Antonucci), Schiavone 65 (Dziczek), Đurić 73 (Mantovani), Cicerelli 73 (Giannetti) Referee: Alessandro Prontera ................................................................. Bologna (0) 2 Scorers: E. Vignato 70, R. Orsolini 72 Yellow card: Sansone 57, Michael 71 Subs used: Musa Barrow 46 (Santander), Soriano 46 (Baldursson), Orsolini 58 (Sansone), Schouten 77 (Michael), Calabresi 91 (M'baye) Reggina (0) 0 Yellow card: Lafferty 16, Stavropoulos 47, De Rose 71 Subs used: Bianchi 26 (Faty), Bellomo 58 (Lafferty), Denis 68 (Mastour), Del Prato 68 (Stavropoulos) Referee: Gianluca Manganiello ................................................................. Virtus Entella (1) 3 Scorers: M. Mancosu 35pen, M. Brunori 69, C. Cardoselli 79 Yellow card: Brescianini 18, Pellizzer 25, Crimi 58 Subs used: Cardoselli 46 (Brescianini), Chiosa 65 (Pellizzer), Petrović 65 (Mancosu), Mazzocco 65 (Crimi), Meacci 89 (Brunori) Pisa (0) 1 Scorers: S. Palombi 51 Yellow card: Lisi 75 Subs used: Lisi 68 (Pisano), Mazzitelli 68 (Meroni), Soddimo 76 (Birindelli), Alberti 76 (Sibilli), Gucher 76 (Palombi) Referee: Luca Massimi ................................................................. Pordenone (0) 1 Monza (0) 4 Yellow card: Scaglia 29, Colferai 33 At full time: 0-0 After extra time: 0-0 Penalty shootout: 1-4 Referee: Daniel Amabile Monza win 4-1 on penalties ................................................................. Wednesday, October 28 fixtures (CET/GMT) Torino v Lecce (1400/1300) Cagliari v Cremonese (1430/1330) Cosenza v Monopoli (1500/1400) Cittadella v Spezia (1500/1400) Brescia v Perugia (1600/1500) Benevento v Empoli (1600/1500) Genoa v Catanzaro (1700/1600) Hellas Verona v Venezia (1700/1600) Crotone v SPAL (1700/1600) Parma v Pescara (1800/1700) Udinese v Vicenza (1800/1700) Fiorentina v Calcio Padova (1800/1700)