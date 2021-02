Feb 19 (OPTA) - Summaries for the UEFA Europa League on Thursday (start times are CET) 16th Finals ................................................................. Dynamo Kyiv (0) 1 Scorers: V. Buyalskyi 62 Yellow card: Shaparenko 28, Mykolenko 93 Subs used: Rodrigues 72 (de Pena), Shepelev 73 (Shaparenko), Karavaev 81 (Kędziora), Supryaha 81 (Besedin) Club Brugge (0) 1 Scorers: B. Mechele 67 Yellow card: Ricca 32 Subs used: Badji 69 (Okereke), Van der Brempt 70 (Dirar), De Cuyper 92 (Dost) Aggregate score: 1-1 Referee: Mattias Gestranius ................................................................. Wolfsberger AC (0) 1 Scorers: M. Liendl 55pen Yellow card: Sprangler 62 Subs used: Henriksson 46 (Taferner), Stratznig 46 (Vizinger), Dieng 65 (Joveljić), Giorbelidze 65 (Sprangler), Pavelić 81 (Novak) Tottenham Hotspur (3) 4 Scorers: Son Heung-Min 13, G. Bale 28, Lucas Moura 34, Carlos Vinícius 88 Yellow card: Alli 42, Sissoko 54, Højbjerg 81 Subs used: Carlos Vinícius 46 (Son Heung-Min), Lamela 64 (Bale), Bergwijn 64 (Lucas Moura), Højbjerg 78 (Sissoko), Ndombèlé 78 (Alli) Aggregate score: 1-4 Referee: Ali Palabıyık ................................................................. Real Sociedad (0) 0 Yellow card: Le Normand 88 Subs used: Gorosabel 73 (Zaldúa), Guevara 74 (Illarramendi), Portu 80 (Januzaj), Barrenetxea 80 (Isak), Jon Bautista 86 (Mikel Oyarzabal) Manchester United (1) 4 Scorers: Bruno Fernandes 27, Bruno Fernandes 57, M. Rashford 64, D. James 90 Yellow card: Wan-Bissaka 8 Subs used: Matić 60 (McTominay), Martial 68 (Rashford), Mata 83 (Bruno Fernandes), Diallo 83 (Greenwood) Aggregate score: 0-4 Referee: Sandro Schärer ................................................................. Crvena Zvezda (0) 2 Scorers: G. Kanga 52pen, M. Pavkov 90+3 Yellow card: Milunović 54, Rodić 57, Rodić 77 (2nd) Subs used: Falco 62 (Ben Nabouhane), Gajić 74 (Gobeljić), Pavkov 80 (Falcinelli), Bakayoko 80 (Ivanić), Sanogo 81 (Petrović) Milan (1) 2 Scorers: R. Pankov 42og, T. Hernández 61pen Yellow card: Romagnoli 51, Mandžukić 71, Donnarumma 93 Subs used: Tonali 39 (Bennacer), Rafael Leão 46 (Rebić), Diogo Dalot 77 (Hernández), Çalhanoğlu 82 (Mandžukić) Aggregate score: 2-2 Referee: Anastasios Sidiropoulos ................................................................. Slavia Praha (0) 0 Yellow card: Bořil 27 Subs used: Hromada 30 (Holeš), Masopust 73 (Kuchta), Traoré 73 (Stanciu), Lingr 91 (Provod) Leicester City (0) 0 Yellow card: Ndidi 46, Iheanacho 65, Tielemans 80 Subs used: Iheanacho 64 (Vardy), Ünder 64 (Albrighton), Choudhury 76 (Maddison) Aggregate score: 0-0 Referee: Marco Guida ................................................................. Sporting Braga (0) 0 Yellow card: Ricardo Esgaio 32, Ricardo Esgaio 54 (2nd), Raúl Silva 89 Subs used: Zé Carlos 57 (Gaitán), Abel Ruiz 62 (Ņporar), Lucas Piazón 62 (Ricardo Horta), Borja 70 (Galeno), André Horta 71 (Fransérgio) Roma (1) 2 Scorers: E. Džeko 5, Borja Mayoral 86 Yellow card: Mancini 96 Subs used: Bruno Peres 7 (Cristante), Gonzalo Villar 53 (Ibañez), Borja Mayoral 70 (Džeko), El Shaarawy 71 (Pedro) Aggregate score: 0-2 Referee: Istvan Kovacs ................................................................. Krasnodar (1) 2 Scorers: M. Berg 28, V. Claesson 69 Subs used: Wanderson 46 (Suleymanov), Gazinskiy 62 (Olsson), Ionov 80 (Chernov) Dinamo Zagreb (1) 3 Scorers: B. Petković 15, B. Petković 54, I. Atiemwen 75 Yellow card: Franjić 89 Subs used: Atiemwen 64 (Majer), Franjić 78 (Ivanušec), Mišić 94 (Oršić) Aggregate score: 2-3 Referee: Bartosz Frankowski ................................................................. Young Boys (3) 4 Scorers: C. Fassnacht 3, T. Siebatcheu 19, M. Elia 44, T. Siebatcheu 89 Yellow card: Lefort 56 Subs used: Garcia 58 (Ngamaleu), Mambimbi 74 (Elia), Sulejmani 74 (Lefort), Gaudino 80 (Fassnacht), Rieder 81 (Lauper) Bayer Leverkusen (0) 3 Scorers: P. Schick 49, P. Schick 52, M. Diaby 68 Yellow card: Sinkgraven 86 Subs used: Tapsoba 46 (Amiri), Diaby 65 (Bailey) Aggregate score: 4-3 Referee: Antonio Miguel Mateu Lahoz ................................................................. Olympiakos Piraeus (3) 4 Scorers: A. Bouchalakis 9, Y. M'Vila 37, Y. El-Arabi 45+2, G. Masouras 83 Yellow card: Reabciuk 57, Ba 62, Bruma 62 Subs used: Masouras 68 (Valbuena), Fortounis 75 (El-Arabi), Androutsos 80 (Lala), Koka 80 (Bruma), Vrousai 80 (M'Vila) PSV (2) 2 Scorers: E. Zahavi 14, E. Zahavi 39 Yellow card: Sangaré 31, Rosario 62 Subs used: Baumgartl 38 (Boscagli), Mauro Júnior 70 (Götze), Vertessen 70 (Sangaré), É. Gutiérrez 85 (Zahavi), van Ginkel 85 (Thomas) Aggregate score: 4-2 Referee: Andreas Ekberg ................................................................. Benfica (0) 1 Scorers: Pizzi 55pen Subs used: Rafa Silva 46 (Waldschmidt), Éverton 64 (Pizzi), Seferović 64 (Núñez), Gabriel 77 (Taarabt), Chiquinho 85 (Lucas Verissimo) Arsenal (0) 1 Scorers: B. Saka 57 Subs used: Tierney 64 (Cédric Soares), Pépé 77 (Aubameyang), Martinelli 77 (Smith Rowe), Mohamed Elneny 90 (Dani Ceballos), Willian 90 (Ødegaard) Aggregate score: 1-1 Referee: Cüneyt Çakιr ................................................................. Antwerp (2) 3 Scorers: F. Avenatti 45, L. Refaelov 45+8pen, M. Hongla Yma 66 Yellow card: De Laet 58, Seck 63, Seck 88 (2nd), Hongla Yma 89 Subs used: Verstraete 69 (Boya), De Wolf 77 (Beiranvand), Gelin 91 (Hongla Yma), Ampomah 92 (Refaelov), Miyoshi 92 (Gerkens) Rangers (1) 4 Scorers: J. Ayodele-Aribo 38, B. Barišić 59pen, R. Kent 83, B. Barišić 90pen Yellow card: Barišić 44, Kent 53, Arfield 64 Subs used: Balogun 24 (Tavernier), Kent 50 (Roofe), Hagi 74 (Kamara), Jack 74 (Arfield) Aggregate score: 3-4 Referee: Georgi Kabakov ................................................................. Salzburg (0) 0 Yellow card: Kristensen 28, Solet 40, Okafor 89, Ulmer 95 Subs used: Adeyemi 61 (Aaronson), Okafor 61 (Sučić), Bernède 74 (Junuzović) Villarreal (1) 2 Scorers: Paco Alcácer 41, Fer Niño 71 Yellow card: Albiol 90 Missed penalty: Paco Alcácer 29 Subs used: Foyth 46 (Rubén Peña), Fer Niño 60 (Paco Alcácer), Pedraza 60 (Moi Gómez), Jaume Costa 74 (Capoue), Yeremi Pino 84 (Gerard Moreno) Aggregate score: 0-2 Referee: Andris Treimanis ................................................................. Molde (1) 3 Scorers: M. Ellingsen 41, E. Andersen 70, D. Fofana 74 Yellow card: Gregersen 62 Subs used: Knudtzon 64 (Bolly), Fofana 64 (Sigurðarson), Christensen 86 (Andersen) Hoffenheim (3) 3 Scorers: M. Dabour 8, M. Dabour 28, C. Baumgartner 45+3 Missed penalty: M. Dabour 63 Subs used: Kadeřábek 26 (Gaćinović), Grillitsch 62 (Samassekou), Adamyan 62 (Bebou), Bogarde 83 (Nuhu), Rutter 83 (Dabour) Aggregate score: 3-3 Referee: Stéphanie Frappart ................................................................. Granada (2) 2 Scorers: Y. Herrera 19, Kenedy 21 Yellow card: Foulquier 38, Rui Silva 77, Víctor Díaz 86, Eteki 92, Montoro 92 Subs used: Germán Sánchez 23 (Vallejo), Alberto Soro 70 (Kenedy), Antonio Puertas 70 (Machís), Eteki 78 (Gonalons), Víctor Díaz 78 (Carlos Neva) Napoli (0) 0 Yellow card: Elmas 25, Di Lorenzo 27, Insigne 79, Zieliński 83, Mário Rui 91 Subs used: Zieliński 46 (Politano), Bakayoko 64 (Lobotka) Aggregate score: 2-0 Referee: Sergey Karasev ................................................................. Maccabi Tel Aviv (0) 0 Yellow card: Glazer 64, Dor Peretz 83 Subs used: Hozez 46 (Biton), Blackman 63 (Ben Chaim), Golasa 63 (Rikan), Guerrero 84 (Pešić) Shakhtar Donetsk (1) 2 Scorers: Alan Patrick 31, Tetê 90+2 Yellow card: Marlos 41, Taison 75 Subs used: Tetê 73 (Solomon), Maycon 77 (Marlos), Konoplyanka 77 (Taison), Marcos Antonio 88 (Alan Patrick), Fernando 89 (Júnior Moraes) Aggregate score: 0-2 Referee: François Letexier ................................................................. Lille (0) 1 Scorers: T. Weah 72 Yellow card: Çelik 17, Yazıcı 40, Maignan 87, Renato Sanches 90 Subs used: Luiz Araujo 62 (Yazıcı), Ikoné 78 (David), Bradarić 82 (Reinildo) Ajax (0) 2 Scorers: D. Tadić 87pen, B. Brobbey 89 Yellow card: Álvarez 12, Blind 66, Rensch 77, Brobbey 95 Subs used: Brobbey 74 (David Neres), Idrissi 82 (Antony), Schuurs 82 (Rensch) Aggregate score: 1-2 Referee: Ivan Kružliak .................................................................